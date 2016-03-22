Трамп вважає, що ситуація в Україні повинна хвилювати європейські країни більше, ніж США
Кандидат в президенти США республіканець Дональд Трамп запропонував урізати витрати США на НАТО та доручити ситуацію по Україні європейським союзникам, які "в цьому більше зацікавлені".
Про це пише The Washington Post.
Учасник передвиборчої гонки серед представників Республіканської партії Дональд Трамп підняв питання про необхідність для США брати участь в НАТО в нинішньому стані, і в контексті ситуації в Україні зазначив, що європейські союзники США "нічого не роблять".
«Україна – країна, яка хвилює нас куди менше, ніж інші члени НАТО, але саме ми тягнемо все це на собі», - заявив Трамп. «Чому це не Німеччина відповідає за Україну від НАТО? Чому її сусіди цим не займаються? Чому ми завжди ті, хто веде до потенційної Третьої світової війни з Росією?» - запитав Трамп.
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Трамп вважає, що США не можуть собі дозволити великі витрати на НАТО і повинні скоротити свій внесок. «НАТО коштує нам цілого статку. Так, ми захищаємо Європу з допомогою НАТО, але витрачаємо для цього занадто багато грошей», - додав він.