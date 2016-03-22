Теракт у брюссельському метро: кількість жертв зростає

Кількість жертв вибухів у брюссельському метро зростає. Про це з посиланням на офіційну заяву метрополітену Брюсселя повідомляє Bloomberg Business.

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За останніми даними, через теракт тут загинули 15 осіб, ще 55 отримали поранення.

Міністр соціальної політики Бельгії також додала, що вибухи в аеропорту забрали життя 11 людей, поранено було 81.

Соціальна мережа Facebook активувала функцію, яка дозволяє повідомити своїх родичів і знайомих про те, що конкретна людина знаходиться в безпеці. Попереднього разу цей додаток запускали після кривавих терактів у Парижі в листопаді минулого року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту Брюсселя (Бельгія) прогриміли два вибухи. Пізніше вибухи сталися в метрополітені Брюсселя.