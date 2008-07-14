EADS упевнений, що знову виграє рекордний тендер для армії США

Головний виконавчий директор європейського аерокосмічного концерну EADS Луї Галлуа впевнений, що його компанія в співпраці з американською Northrop Grumman Corp. зможе і вдруге виграти тендер на постачання Військово-повітряним силам США літаків-заправників, передає Associated Press. "Ми одержимо цей контракт, бо наші літаки кращі", - заявив Л.Галлуа журналістам.

Нагадаємо, 9 липня ц.р. Міністерство оборони США офіційно оголосило про повторне проведення конкурсу на постачання Військово-повітряним силам країни масштабної партії літаків-заправників. Контракт, наданий альянсу європейського аерокосмічного концерну EADS з американською компанією Northrop Grumman, був анулюваний. Остаточного переможця конкурсу Пентагон планує визначити до кінця 2008 р. При цьому контроль за перебігом конкурсу передається від американських ВПС заступникові міністра оборони з закупівель, технології і логістики Джону Янгу.

За отримання багатомільярдного контракту на постачання авіазаправників ведуть боротьбу американська літакобудівна корпорація Boeing (регулярний підрядник Пентагону) і консорціум EADS (материнська компанія авіабудівної компанії Airbus) - Northrop Grumman. 1 березня ц.р. контракт був присуджений консорціуму, і це стало справжнім ударом для Boeing. Компанія опротестувала рішення ВПС, після чого на бік Boeing став уряд США - минулого місяця Головне бюджетно-контрольне управління Сполучених Штатів (GAO) рекомендувало відновити переговори з претендентами на контракт і розглянути оновлені пропозиції компаній.

Контракт на постачання для американських ВПС 179 літаків-авіазаправників обіцяє стати однією з найбільших операцій у світовому авіабудуванні. Його вартість оцінюється приблизно в 35 млрд дол.

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