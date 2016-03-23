Жириновський про теракти в Європі: "нехай вони подихають"

Заступник голови Держдуми РФ, голова ЛДПР Володимир Жириновський в ефірі телеканалу "Росія" заявив, що РФ вигідні теракти в Європі. Відео уривка передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" опублікував білоруський підрозділ "Радіо Свобода".

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"Росія – не Європа. Зараз теракти йдуть в Європі. І будуть іти по всій. І нам це вигідно. Нехай вони подихають і гинуть", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, голова Служби безпеки України Василь Грицак припустив, що за вибухами 22 березня в Брюсселі можуть стоять спецслужби Російської Федерації, і це є елементом гібридної війни, яку розв'язує Росія.

У відповідь на це з боку російських чиновників посипалися відверті образи. Зокрема, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на своїй сторінці в Facebook обізвав Грицака "недоумком". А керівник адміністрації російського президента Сергій Іванов назвав главу СБУ "дегенератом". Також прокоментувала припущення голови СБУ офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, назвавши Грицака "нелюдом". А представник СК РФ Володимир Маркін назвав позицію керівника СБУ "божевільною і дурною".

Нагадаємо, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, загинули 34 людини.