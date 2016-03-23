В СБУ прокоментували образи з боку Медведєва та інших російських чиновників

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Вважаємо неприпустимим принижуватись до рівня "сам дурак". Культура вищого російського політичного керівництва не викликає подиву", - йдеться в повідомленні.

В СБУ вважають, що "придурками" і "дегенератами" слід називати тих, хто посилає своїх співгромадян – цивільних та військових – на неоголошену війну з колись братнім народом; "а коли ті повертаються додому понівеченими або у рефрижераторах – відмовляються від них".

Щойно вийшла з кабінету Голови СБУ Василя Грицака. Він та й ми всі здивовані: Овва! Яка бурхлива реакція на припущення щ... Posted by Гітлянська Олена on Tuesday, March 22, 2016

Читайте такожУ РФ своєрідно прокоментували теракти в Брюсселі: згадали НАТО і "подвійні стандарти"

Як повідомляв УНІАН, голова Служби безпеки України Василь Грицак припустив, що за сьогоднішніми вибухами в Брюсселі можуть стоять спецслужби Російської Федерації, і це є елементом гібридної війни, яку розв'язує Росія.

У відповідь на це з боку російських чиновників посипалися відверті образи. Зокрема, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв на своїй сторінці у Facebook обізвав Грицака "придурком". А керівник адміністрації російського президента Сергій Іванов назвав голову СБУ "дегенератом". Також прокоментувала припущення голови СБУ офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, назвавши Грицака "нелюдом". А представник СК РФ Володимир Маркін назвав позицію керівника СБУ "божевільною та дурною".