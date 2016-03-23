Із Сирії вилетів літак зі 160 російськими військовими

Військовослужбовці, які покинули Хмеймім, виконували на авіабазі роботи по заправці та підвезення палива, води та авіаційних боєприпасів, забезпеченню продовольством і приготування харчування, а також завдання по банно-пральному обслуговуванню, обслуговуванню устаткування і комунікацій авіабази, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

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У прес-службі Міноборони РФ уточнили, що прибуття літака Іл-76 на один з аеродромів Центрального військового округу Росії очікується ввечері.

Крім того, з авіабази Хмеймім також вилетів літак військово-транспортної авіації Ан-124 "Руслан", який доставить в Росію різне обладнання та три вертольоти Мі-35, які виконували завдання з охорони авіабази Хмеймім.