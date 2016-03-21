Кремль відреагував на повідомлення Stratfor про нову російську військову техніку в Сирії

Про це журналістам повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

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"Я хочу нагадати, що президентом було прийнято рішення про виведення нашого контингенту, а також було прийнято рішення про те, що пункти тимчасового базування Хмеймімі і Тартусі залишаються і забезпечується їх безпеку", - сказав він, коментуючи повідомлення ЗМІ, що посилаються на американську приватну розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, яка стверджує, що, за її даними, за останні дні РФ перекинула в Сирію нову техніку.

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Зокрема, мова йшла про літаки і вертольоти.

"Що стосується цих повідомлень, то кращим адресатом таких питань є Міністерство оборони", - порадив представник Кремля.

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків Stratfor, Москва розширює інфраструктуру на базі в Сирії та за останні дні розмістила ряд додаткових сил.