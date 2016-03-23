"Жорстокий шторм": В аеропорту російського Норильська сильний вітер здув "Боїнг"

15:22, 23 березня 2016
Світ
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В норильському аеропорту Аликель (Красноярський край) сильний вітер розгорнув "Боїнг", що стояв.

Скриншот видео

Відеозапис події з'явилася в середу, 23 березня, на YouTube.

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За даними місцевої влади, з 21 березня в Центральному районі Норильська вирував вітер, пориви якого сягали до 30 метрів в секунду.

За 12 бальною шкалою Бофорта така стихія, яка характеризується силою в 11 балів, носить назву "жорстокий шторм" і спостерігається вкрай рідко. Пориви вітру за такої негоди сягають від 28,5 до 32,6 м/с.

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