ЗМІ: Міжнародний аеропорт Брюсселя буде закрито 25 березня
21:21, 23 березня 2016Світ
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Міжнародний аеропорт Брюсселя буде закритий у п'ятницю, 25 березня.
REUTERS
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.
Цю інформацію підтвердили в аеропорту.
Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт Брюсселя не буде приймати і відправляти рейси 23 і 24 березня.
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Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулося три вибухи — два в аеропорту і один в метро. За офіційними даними, при вибухах в столиці загинули 32 людини, ще 270 отримали поранення. Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».
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