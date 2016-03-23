ЗМІ: Міжнародний аеропорт Брюсселя буде закрито 25 березня

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Reuters.

Цю інформацію підтвердили в аеропорту.

Раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт Брюсселя не буде приймати і відправляти рейси 23 і 24 березня.

Читайте також"Я у бігах, мене скрізь шукають": розкрито текст передсмертної записки брюссельського терориста

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулося три вибухи — два в аеропорту і один в метро. За офіційними даними, при вибухах в столиці загинули 32 людини, ще 270 отримали поранення. Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».