Влада Бельгії знизила рівень терористичної загрози
Влада Бельгії, де 22 березня сталася низка терактів, знизила рівень терористичної загрози.
Правоохоронні органи Бельгії у четвер, 24 березня, знизили рівень терористичної загрози на один ступінь - до другого найвищого,
Про це повідомив у ефірі телеканалу RTL міністр внутрішніх справ Ян Ямбон, передає Deutsche Welle.
Рівень зменшили з четвертого до третього ступеня на основі пропозиції фахівців, які оцінюють ймовірність здійснення терористичних атак, уточнив він.
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Нагадаємо, вибухи в аеропорту Брюсселя стався у вівторок рано вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Всього в результаті трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.
Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їх особи вже встановлені. В даний час поліція шукає їх ймовірних спільників.