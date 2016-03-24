Влада Бельгії знизила рівень терористичної загрози

Правоохоронні органи Бельгії у четвер, 24 березня, знизили рівень терористичної загрози на один ступінь - до другого найвищого,

Про це повідомив у ефірі телеканалу RTL міністр внутрішніх справ Ян Ямбон, передає Deutsche Welle.

Рівень зменшили з четвертого до третього ступеня на основі пропозиції фахівців, які оцінюють ймовірність здійснення терористичних атак, уточнив він.

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Нагадаємо, вибухи в аеропорту Брюсселя стався у вівторок рано вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Всього в результаті трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.

Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їх особи вже встановлені. В даний час поліція шукає їх ймовірних спільників.