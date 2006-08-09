У Нігерії викрадено двох українських моряків

В ніч на 9 серпня у територіальних водах Нігерії з борта норвезького судна „Northern Comrade”, яке обслуговує нафтовидобуванні платформи, групою невідомих осіб було викрадено чотирьох членів екіпажу: двох громадян України та двох громадян Норвегії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Викрадення моряків сталося під час спроби невідомих осіб захопити нафтовидобувну платформу, встановлену на нігерійському шельфі.

Посольству України в Нігерії доручено негайно вжити комплекс заходів з метою звільнення українських громадян.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України в Нігерії та Норвегії, а також в Департаменті консульської служби МЗС України.