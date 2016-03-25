США запропонували Бельгії допомогу з обміном інформацією щодо терактів

Зокрема, як повідомляє Deutsche welle, США допомагатимуть Бельгії з координацією обміну інформацією щодо тероризму.

За словами Керрі, Вашингтон запропонував уряду Бельгії "все необхідне" для розслідування терактів 22 березня. "Ми особливо будемо працювати з ними, щоб допомогти в координації потоків інформації", - цитує держсекретаря США інформагенція Reuters.

Також повідомляється, що після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем Керрі висловив співчуття жертвам терактів, і повідомив, що серед них були й американці. Він не навів точного числа загиблих, проте джерела агенції AP в уряді США повідомляли про загибель двох американців.

Читайте такожКеррі звинуватив "Ісламську державу" в геноциді і злочинах проти людяностіТакож Керрі наголосив, що світ не відступить від своєї боротьби з "Ісламською державою", яка взяла на себе відповідальність за теракти у Брюсселі, до повного знищення цієї терористичної організації.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що брати Халід і Брахім Бакрауї, які брали участь в нападах у Брюсселі, перебували у списку терористів, складеному владою США.

Як раніше повідомляв УНІАН, у результаті низки терактів у Брюсселі в 22 березня 2016 року постраждали понад 300 осіб, загинули – більше 30.