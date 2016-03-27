У Кишиневі триває "марш возз’єднання" з Румунією
17:55, 27 березня 2016Світ
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Учасники маршу називають об’єднання з Румунією кроком Молдови до зближення з Євросоюзом.
Архівна фотографія: акція за возз'єднання з Румунією, Кишинів, листопад 2015 року / Tamara Grejdeanu
У Кишиневі у неділю триває «марш возз’єднання» з Румунією.
Як повідомляє Молдовська редакція Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, організатори акції кажуть про 50 тисяч учасників, поліція – про 5-6 тисяч.
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Учасники маршу називають об’єднання з Румунією кроком Молдови до зближення з Євросоюзом.
Акція приурочена до річниці приєднання Молдови (на той момент – Молдовської Демократичної Республіки) до Румунії, що мало місце 27 березня 1918 року. Пізніше Молдова увійшла до складу СРСР.
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