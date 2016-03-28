Біженці знайшли кілька альтернативних шляхів в'їзду в Європу після закриття "балканського маршруту"

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung, один з них починається в порту Анталія на півдні Туреччини, в Мерсині поблизу кордону з Сирією або ж в Афінах в центральній Греції. Після чого мігранти на риболовецьких та невеликих торгових судах перетинають Середземне море і потрапляють в Італію. При цьому вартість переправи, за даними видання, коливається від 3 до 5 тисяч євро.

Також деякі біженці з Греції намагаються проникнути в Албанію, звідки по морю добираються до Італії або продовжують рух на північ Європи на автомобільному транспорті.

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Водночас, як зазначає німецьке видання, сухопутний кордон між Грецією та Албанією подолати значно складніше, ніж морський між цими країнами та Італією через порізаність албанського ландшафту і гірський характер місцевості. До того ж подальше просування через територію Чорногорії та Боснії і Герцеговини на північ Європи ускладнене через саперні міни, що залишилися в землі з часів громадянської війни в 1990-х роках.

Ще один альтернативний маршрут йде через Болгарію. Звідти мігранти намагаються потрапити в Румунію чи Сербію. Проте в Румунії природною перешкодою для подальшого просування стають Карпати, тоді як кордони Сербії з Євросоюзом перебувають під пильним контролем. Таким чином численні біженці в результаті осідають в Болгарії.

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Аналогічні труднощі виникають і в охочих перетнути російсько-фінський кордон, контроль на якому останнім часом був посилений. За даними влади Фінляндії, у січні з Росії в країну прибули близько 500 прохачів притулку, що на 200 осіб більше, ніж за весь 2015 рік. І це навіть незважаючи на те, що наприкінці 2015 року прикордонна служба Фінляндії, зокрема, заборонила перетинати кордон з Росією на велосипеді.

Як раніше повідомляв УНІАН, у ЄС заявляли про намір запобігти появі інших маршрутів для біженців після закриття "балканського коридору". Зокрема, в Євросоюзі допускали, що мігранти спробують дістатися до Європи через Албанію.