Латвія відгороджується парканом від РФ: перші 3 кілометри готові

Латвія має намір у цьому році побудувати на кордоні з Росією 24 кілометри огорожі, три з яких уже готові, розповів представник Державної прикордонної охорони (ДПО) Латвії Євгеній Позняк. Його слова з посиланням на ЛЕТА цитує видання Delfi.

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Повідомляється, що перший відрізок паркану на кордоні, який має стати перешкодою на шляху нелегальних мігрантів, побудовано на території Лудзенского управління.

Мінімальна його висота, включно з колючим дроотом, складе 2,70 метра, розповів начальник ДПО Латвії Нормунд Гарбарс.

За інформацією видання, у цьому році укладено договір на 1,8 млн євро, і планується побудувати 24 кілометри огорожі, а в цілому її протяжність складе 92 км на окремих ділянках кордону.

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Загалом на облаштування прикордонної смуги у країні буде витрачено 17 млн євро.