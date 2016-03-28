Латвія відгороджується парканом від РФ: перші 3 кілометри готові
Так країна намагається стримати потік нелегальних мігрантів.
Латвія має намір у цьому році побудувати на кордоні з Росією 24 кілометри огорожі, три з яких уже готові, розповів представник Державної прикордонної охорони (ДПО) Латвії Євгеній Позняк. Його слова з посиланням на ЛЕТА цитує видання Delfi.
Читайте такожШтайнмайєр: скупчення біженців в Греції призвело до гуманітарного лиха
Повідомляється, що перший відрізок паркану на кордоні, який має стати перешкодою на шляху нелегальних мігрантів, побудовано на території Лудзенского управління.
Мінімальна його висота, включно з колючим дроотом, складе 2,70 метра, розповів начальник ДПО Латвії Нормунд Гарбарс.
За інформацією видання, у цьому році укладено договір на 1,8 млн євро, і планується побудувати 24 кілометри огорожі, а в цілому її протяжність складе 92 км на окремих ділянках кордону.
Читайте такожБіженці знайшли кілька альтернативних шляхів в'їзду в Європу після закриття "балканського маршруту"
Загалом на облаштування прикордонної смуги у країні буде витрачено 17 млн євро.