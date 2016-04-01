Суд зобов'язав президента ПАР відшкодувати бюджетні кошти, витрачені на ремонт його вілли
Конституційний суд Південноафриканської республіки (ПАР) зобов'язав президента країни Джейкоба Зуму частково відшкодувати кошти, витрачені з державного бюджету на ремонт його вілли.
Вирок пролунав у четвер, 31 березня. Його визнали винним у порушенні конституції ПАР, передає Deutsche Welle.
Суд вказав, що Зума безпідставно знехтував закликом омбудмена країни, яка провела кілька років тому розслідування про джерела фінансування ремонтних робіт приватної вілли президента й вимагала повернути частину грошей.
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Гроші платників податків обсягом близько 250 мільйонів рандів (у перерахунку нині - 14,7 мільйона євро) пішли серед іншого на спорудження центру для відвідувачів, курятника, амфітеатру та басейну.
Будівництво згаданих об'єктів на своїй віллі Джейкоб Зума має частково оплатити з власної кишені. Яку саме частину цієї суми муситиме повернути президент, вирішать щонайпізніше до кінця травня.
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Одразу після оголошення одноголосного рішення суддів, провідні опозиційні політичні сили виступили з вимогою відставки президента.