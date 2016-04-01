Молдова висловила Росії "стурбованість", дізнавшись про призов придністровців до російської армії

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Молдови.

"Заступник міністра закордонних справ Ліліан Дарій викликав сьогодні посла Російської Федерації в Республіці Молдова Фаріда Мухаметшина у зв'язку з інформацією про набір в Зоні безпеки жителів Республіки Молдова у Збройні Сили Російської Федерації", - сказано в ньому.

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Молдавський чиновник висловив стурбованість з приводу таких "провокаційних дій" і підкреслив, що вони йдуть врозріз з національним законодавством Молдови і нормами міжнародного права.

Дарій попросив главу російської дипломатичної місії "втрутитися і припинити подібні дії".

У зв'язку з цим заступник голови молдавського МЗС підтвердив офіційну позицію Кишинева про необхідність виведення російських військ з території Молдови і трансформацію нинішньої операції з підтримання миру в громадянську місію з міжнародним мандатом.

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Під Зоною безпеки мається на увазі смуга в зоні придністровського конфлікту протяжністю 225 км і шириною від 12 до 20 км, що покриває в основному територію непідконтрольної Молдові самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки.