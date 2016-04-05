Обама і Столтенберг обговорили роль НАТО у боротьбі з ісламістами

Про це він заявив про це 4 квітня у Вашингтоні на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає Радіо Свобода.

За словами Обами, співрозмовники обговорили потенційну роль НАТО у Лівії та допомогу Євросоюзу у розв’язанні кризи з напливом мігрантів, які тікають від війни у Сирії.

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Барак Обама і Йенс Столтенберг наголосили, що НАТО може відіграти важливу роль у кампанії проти угруповання «Ісламська держава», допомігши Лівії побороти ісламістів, а також надати підтримку у підготовці військових в Іраку та Йорданії.

«Ми продовжуємо співпрацювати на постійній основі щодо операцій, які, можливі, у таких регіонах як Лівія, де влада лише починає працювати», – сказав Обама.

Столтенберг, своєю чергою наголосив, що НАТО вивчає, як можна допомогти стабілізувати ситуацію у регіонах, де присутнє угруповання «Ісламська держава», включаючи Лівію.

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«НАТО готове надати підтримку», – сказав Єнс Столтенберґ, відзначивши прогрес щодо формування уряду національної єдності у Лівії.