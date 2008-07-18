Єврокомісія висунула Intel нові звинувачення у зловживанні

Європейська Комісія доповнила список обвинувачень Intel про зловживання домінуючою позицією на ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у додатковому листі протесту, спрямованому Єврокомісією до компанії Intel.

Єврокомісія, зокрема, обвинувачує Intel у зловживанні монопольно продукцію з метою витіснити з ринку основного конкурента - AMD.

Єврокомісія у своєму додатковому листі зазначає, що отримані нею дані дають підстави вважати, що Intel робив значні знижки роздрібним європейським торговцям персональними комп’ютерами за продаж комп’ютерів, обладнаних процесорами Intel. Крім того, Intel платив виробниками оригінального обладнання гроші за затримки з випуском програмного забезпечення для CPU, заснованих на базі AMD. Вперше Єврокомісія надіслала листа протесту Intel 26 липня 2007 року.

Зараз у компанії є 8 тижнів для відповіді Єврокомісії, після чого процедура про порушення законодавства ЄС може бути продовжена.