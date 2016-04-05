Відголоски "панамського скандалу": Мін'юст США запускає програму по боротьбі з корупцією в інших країнах

Як повідомляє агентство Reuters, у своїй заяві департамент анонсував конференцію з обговорення відповідної програми в рамках закону "Про іноземну корупцію", проте подробиць не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, в Європі і США почалися перевірки на предмет ухилення від сплати податків через офшори, після того як у минулі вихідні журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

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Події, пов'язані з доповіддю, заснованій на 11,5 мільйонів файлів з 1977 по 2015 роки, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів, в світі вже охрестили як "панамський скандал".