Парламент ПАР не підтримав імпічмент президента

Імпічмент в ході парламентської сесії у вівторок, 5 квітня, підтримали 143 законодавця, 233 парламентарі виступили проти, передає Deutsche Welle.

Президента залишили на посаді, незважаючи на те, що конституційний суд Південноафриканської республіки (ПАР) зобов'язав президента країни Джейкоба Зуму частково відшкодувати кошти, витрачені з державного бюджету на ремонт його вілли.

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Гроші платників податків обсягом близько 250 мільйонів рандів (у перерахунку нині - 14,7 мільйона євро) пішли, серед іншого, на спорудження центру для відвідувачів, курятника, амфітеатру та басейну.