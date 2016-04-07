Швейцарія почала розслідування у зв'язку з "офшорним скандалом"

"Ми прийняли рішення розпочати слідство у зв'язку з "панамськими документами", подробиці розкривати я поки не можу", - сказав Олів'є Жорно, передає Бі-бі-сі.

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Раніше президент Панами Хуан Карлос Варела заявив про плани щодо створення міжнародної експертної комісії для підвищення прозорості фінансової системи країни після скандалу з офшорами.

У розпорядженні найбільших світових ЗМІ з'явилися мільйони документів, в яких вказується, що панамська компанія Mossack Fonseca в ряді випадківдопомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і податків.

У документах згадуються 72 нинішніх або колишніх глав держав, а також високопосадовці, бізнесмени та діячі культури.