Названа офіційна причина катастрофи "Боїнга" Fly Dubai в Ростові-на-Дону

Про це йдеться у висновках Міждержавного авіаційного комітету.

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"В процесі повторного заходу на посадку, який відбувався також у режимі ручного управління, екіпаж на висоті 220 м (за 4 км до посадкової смуги) прийняв рішення про "відхід на друге коло" та ініціював набір висоти з виводом двигунів на злітний режим. На висоті 900 метрів одночасно з віддачею екіпажем штурвала "від себе" стабілізатор літака був відхилений на 5 градусів на пікірування, внаслідок чого літак перейшов до енергійного зниження з реалізацією вертикального перевантаження до -1 од. Наступні дії екіпажу не дозволили запобігти зіткнення літака із землею. Зіткнення сталося на швидкості понад 600 км/год з кутом тангажу на пікірування більш 50 гр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пасажирський Boeing 737-800, який летів з Дубаї, зазнав аварії в Ростові-на-Дону в 3.42 в суботу 19 березня. Літак впав лівіше злітно-посадкової смуги при посадці в умовах поганої видимості.

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На борту знаходилися 55 пасажирів (44 громадянина Росії, України 8, 2 Індії, 1 Узбекистану) і 7 членів екіпажу (2 громадянина Іспанії, Росії 1, 1 Кіпру, 1 Колумбії, 1 Киргизії, 1 Сейшельських островів). Всі вони загинули.