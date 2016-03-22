З'явилося повне відео падіння Boeing в Ростові

На відео зафіксовано, як літак перед катастрофою пікірував по крутій траєкторії. Після цього було зіткнення із землею і вибух.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї, розбився при заході на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними, які наводить на своїй сторінці у Facebook авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів, включаючи 33 жінок, 18 чоловіків, чотирьох дітей і сімох членів екіпажу.

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Слідчі заявляють, що причиною авіакатастрофи в Ростові-на-Дону літака авіакомпанії FlyDubai могла стати помилка екіпажу, технічна несправність або складні метеоумови.

Також стало відомо, що літак Sukhoi Superjet 100-95B авіакомпанії "Аерофлот", що виконував рейс з Москви, три рази намагався приземлитися в аеропорту Ростова в період між першим заходом на посадку Boeing 737-800 і його аварією.