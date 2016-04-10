Німецька розвідка попередила про загрозу терактів у країні

Про це в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag заявив президент федерального відомства із захисту конституції (контррозвідка ФРН) Ханс-Георг Маасен, повідомляє РБК.

«ІДІЛ планує проводити теракти проти Німеччини та її інтересів», — сказав Массен.

При цьому він зазначив, що на даний момент контррозвідка не має конкретних даних про плани терористів. Массен сказав, що пропаганда ІДІЛ націлена, в тому числі, на заохочення прихильників ідей бойовиків організувати напади в ФРН. Глава контррозвідки додав, що було виявлено кілька випадків, коли громадяни, що повернулися з Сирії, планували здійснити напади.

Читайте такожУ Німеччині ісламісти намагаються завербувати біженців в свої ряди – контррозвідка

Він сказав, що країні вдалося уникнути великих терористичних атак завдяки успішній роботі органів безпеки і удачі, наприклад, коли в кількох випадках не спрацьовували вибухові пристрої. Маасен зазначив, що було близько 1,1 тис. чоловік, яких контррозвідка вважала потенційно небезпечними. При цьому його агентству було відомо про 300 спроб ісламістів завербувати біженців, які прибули з країн Африки та Сирії в Європу.

У розпорядженні газети також виявився відповідь влади Німеччини на запит фракції «Зелених» у бундестазі, згідно з яким у країні видано ордер на арешт 76 ісламістів, готових до здійснення атак.

Як повідомляв УНІАН, бойовики ИДІЛ опублікували відео, де погрожували вчинити нові терористичні акти. В якості міст, де вони можливі, ісламісти називали Берлін, Лондон і Рим.