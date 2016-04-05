"Ісламська держава" випустила ролик з погрозами терактів в Римі, Берліні та Лондоні

Відео називається "Боріться з ними, Аллах покарає їх вашими руками". Ролик закликає екстремістів "вбивати (невірних), де б вони їх не знайшли". Після показу сцен терактів у Парижі та Брюсселі , а також 11 вересня 2001 року в США, голос за кадром називає попередні теракти "повчальним повідомленням" для народів, що борються з "Ісламською державою", передає Lenta.ru з посиланням на The Independent.

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"Вчора це був Париж, Брюссель. Аллах знає, де відбудеться наступний удар. Може, це буде Лондон, Берлін або Рим", - говорить оповідач англійською мовою.

Агітфільми був випущений в понеділок групою під назвою Al Wa'ad Media Production, що базується в місті Ракка, активісти якої присягнули на вірність "Ісламській державі". Саме це угруповання взяло на себе відповідальність за теракти в Брюсселі і пригрозило влаштувати "темні дні" для Європи.

Французький експерт з боротьби з радикальними угрупованнями Жіль Кепель, пояснив в інтерв'ю виданню, що судячи зі змісту ролика "іділовська пропаганда" стала "плутатися" і знаходиться в кризі. "Вони здійснюють невибіркові напади на мультикультурні міста, намагаючись, в той же час, завербувати там собі бойовиків. Але ці акції не долучили до них нових прихильників", - заявив експерт.

Бойовики "Ісламської держави" брали на себе відповідальність за цілу низку гучних терактів, у тому числі за знищення російського пасажирського авіалайнера Airbus A321 над Сінаєм і напад в Парижі в листопаді 2015 року.

4 березня Держдепартамент США виступив з попередженням про можливі нові терористичні атаки в Європі. "Достовірна інформація показує, що такі терористичні угруповання та їхні прихильники, готують теракти в Європі найближчим часом", - говорилося в повідомленні.