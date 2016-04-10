Кількість загиблих під час пожежі у храмі в Індії зросла до 110 осіб
21:56, 10 квітня 2016Світ
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Багато поранених перебувають у критичному стані.
REUTERS
Число загиблих внаслідок пожежі у храмі в штаті Керала на південно-заході Індії зросла до 110.
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство IANS, раніше повідомлялося про 106 загиблих і близько 350 поранених. Багато поранених перебувають у критичному стані.
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Як зазначає видання, пожежа сталася в той момент, коли один з феєрверків потрапив на дах складу, де зберігалися інші хлопавки. Це викликало вибух і обвал самої будівлі, а також кількох сусідніх будівель.
У храмі проходив релігійний фестиваль, що супроводжувався феєрверками.
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