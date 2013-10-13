Кількість жертв масової тисняви​, що сталася в неділю біля одного з храмів центрального індійського штату Мадх'я-Прадеш, склало як мінімум 115 осіб, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Times of India.

Раніше повідомлялося про 89 жертв.

Поранено близько 100 парафіян. Серед загиблих в трагедії - велика кількість жінок і дітей. Як повідомив газеті неназваний представник індійських силових структур, знайдено вже 100 тіл. За його словами, деякі померли дорогою в лікарню, тому число загиблих буде зростати.

У неділю кілька сотень тисяч людей зібралися біля розташованого поблизу міста Ратангарх храму Мандула Деві, щоб відзначити свято Дурга-Пуджа, присвяченого богині Дурзі. За даними джерел місцевих ЗМІ, тиснява почалася після того як хтось пустив чутку, що міст над річкою Сінд перед храмом незабаром обрушиться. У момент тисняви ​​на мосту знаходилося близько 25 тисяч осіб.

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Розлючені люди звинуватили поліцейських в нездатності запобігти трагедії і почали закидати їх камінням. Шість правоохоронців були поранені.

Влада штату почала розслідування обставин трагедії. Родичам загиблих буде виплачено по 150 тисяч рупій (приблизно 2,5 тисячі доларів).

Під час релігійних свят в Індії часто трапляються тисняви​​, жертвами яких стають десятки і сотні людей. Так, у лютому цього року на залізничній станції в Аллахабаді в північному штаті Уттар-Прадеш сталася тиснява, яка забрала життя 36 осіб. У 2006 році під час тисняви ​​біля храму поблизу Ратангарха, де сталася недільна трагедія, загинуло 50 людей.