Кількість жертв потужного землетрусу в Еквадорі зросла до 350 осіб.

Про це повідомив 18 квітня міністр безпеки країни Сесар Навас, передає РИА Новости.

В ефірі каналу Teleamazonas Навас зазначив, що роботи по розбору завалів і пошуку людей під уламками зараз тривають.

Підземні поштовхи магнітудою 7,8 були зафіксовані в Еквадорі ввечері в суботу. Епіцентр землетрусу розташовувався в 28 кілометрах на південний схід від населеного пункту Муисне. Осередок землетрусу залягав на глибині 20,2 кілометра. Від удару стихії обрушилися багатоповерхові готелі, ресторани, житлові будинки разом з їх мешканцями.

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