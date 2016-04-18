Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Еквадорі досягла 272 осіб
07:54, 18 квітня 2016Світ
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Кількість загиблих в результаті землетрусу в Еквадорі зросла до 272 осіб, ще 2068 людей отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив президент країни Рафаель Корреа. Він зазначив, що ця кількість може значно зрости, передає kommersant.ru. "Це найбільна трагедія для країни за останні 67 років", - підкреслив Рафаель Корреа. За словами президента, під уламками будівель може бути багато тих, що вижили, в даний час рятувальники займаються пошуками.
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Раніше віце-президент Еквадору Хорхе Голос повідомляв про 246 загиблих і 2527 постраждалих.
Як повідомляв УНІАН, підземні поштовхи магнітудою 7,8 були зафіксовані в ніч на 17 квітня. Осередок землетрусу залягав на глибині 20,2 км у 28 км на південний схід від населеного пункту Муісне.
Зросла кількість жертв руйнівного землетрусу в Еквадорі
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