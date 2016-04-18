Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Еквадорі досягла 272 осіб

Про це повідомив президент країни Рафаель Корреа. Він зазначив, що ця кількість може значно зрости, передає kommersant.ru. "Це найбільна трагедія для країни за останні 67 років", - підкреслив Рафаель Корреа. За словами президента, під уламками будівель може бути багато тих, що вижили, в даний час рятувальники займаються пошуками.

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Раніше віце-президент Еквадору Хорхе Голос повідомляв про 246 загиблих і 2527 постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, підземні поштовхи магнітудою 7,8 були зафіксовані в ніч на 17 квітня. Осередок землетрусу залягав на глибині 20,2 км у 28 км на південний схід від населеного пункту Муісне.