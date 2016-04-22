Білорусь ввела кримінальну відповідальність за участь у збройних конфліктах за кордоном

Ці поправки раніше підписав білоруський президент Олександр Лукашенко, через 10 днів після опублікування вони вступають в дію, передає радіо "Свобода". Вперше в Кримінальний кодекс Білорусі вносять зміни, що передбачають відповідальність «за створення екстремістського формування, за керівництво ним або його структурним підрозділом» у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років, а при повторному порушенні закону – до 10 років. За фінансування діяльності екстремістського формування передбачено покарання 6 років ув’язнення.

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Крім того, Кримінальний кодекс доповнюється статтею, яка дозволить притягнути до кримінальної відповідальності фактично будь-якого білоруса, який брав участь у воєнних діях на території іншої країни. Тепер слідству буде досить довести факт участі у війні, а те, що людина отримувала на війні гроші, доводити вже не буде потреби. За участь у збройному конфлікті, наприклад, в Україні, суд зможе покарати п’ятьма роками ув’язнення, а за вербування добровольців – 10 роками.

За даними МВС Білорусі, відомо про кілька десятків білорусів, які брали або беруть участь у конфлікті в Україні на боці як урядових сил, так і підтримуваних Росією бойовиків. На деяких із них вже порушили кримінальні справи.