В Євросоюзі діти не зможуть зареєструватися в соцмережі без дозволу батьків

Згідно з новими правилами, які вступлять в силу в 2018 році, в Євросоюзі підліткам молодше 16 років буде потрібна згода батьків для реєстрації в соцмережі, повідмоляє DT.UA з посиланням на The Financial Times.



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У Великобританії один з п'яти дітей віком до 11 років має акаунт в Facebook, незважаючи на те, що це суперечить правилам користування соцмережі. Згідно з правилами цієї соцмережі, користувач повинен бути старше 13 років. Близько 80% британських підлітків у віці від 12 до 17 років є користувачами Facebook.

Таким чином, перед великими компаніями стоїть завдання з розробки способу отримання згоди батьків на реєстрацію в соцмережі або ж відмови у доступі. Підкреслюється, що компанії, які не передбачать це в реєстрації, згідно закону, будуть оштрафовані на суму до 4% від свого світового обороту.