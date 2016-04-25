Норвезький винищувач F-16 помилково обстріляв диспетчерську вишку з військовими

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Два винищувачі F-16 брали участь у моделюванні нападу на безлюдний острів Тарві біля західного узбережжя Норвегії, коли один з них відкрив вогонь з авіаційної гармати M61 Vulcan, яка здатна робити до 100 пострілів в секунду.

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Під час обстрілу кулі потрапили в башту управління. Внаслідок інциденту, який стався в ніч на 12 квітня, офіцери всередині вежі не постраждали. "Розпочато розслідування", - повідомив представник норвезької армії.

У 2009 році стався аналогічний інцидент, коли F-16 обстріляв цю саму вежу, тоді також ніхто не постраждав.