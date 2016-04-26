Російського інженера знайдено мертвим на військовій базі в Іраку

"Так, ми можемо підтвердити цю інформацію", — заявив перший секретар посольства в Багдаді Олександр Козін, повідомляє РИА Новости. За його словами, "насильницькі причини смерті виключаються".

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Дипломат також повідомив, що в даний час місцева влада проводить розслідування причин смерті російського інженера. "Ми знаходимося в тісній координації з місцевою владою", — сказав Козін.

Раніше в ЗМІ пройшла інформація про те, що російський інженер, який займався технічним обслуговуванням військових літаків на військово-повітряній базі Ель-Кут, розташованому в провінції Васит в 180 кілометрах на південний схід від Багдада, в понеділок знайдений мертвим у своїй кімнаті.