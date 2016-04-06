У РФ відреагували на повідомлення про смерть російського спецназівця в Сирії

12:10, 06 квітня 2016
Світ
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Росіянин Вадим Тумаков, про загибель якого в Сирії повідомлялося раніше, дійсно проходив військову службу в загоні спецпризначення "Витязь" Внутрішніх військ МВС Росії, однак це була строкова служба, з 2002 по 2004 рік.

REUTERS

За словами керівника прес-служби військ Василя Панченкова, Тумаков служив на посаді пекаря групи матеріального забезпечення в загоні "Витязь", а по завершенні терміну служби був звільнений відповідно до закону, повідомляє РИА Новости.

Він зазначив, що у військах не мають даних, чим займався Тумаков після звільнення, і чи продовжив він військову кар'єру.

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"З моменту його звільнення минуло вже 12 років, а Внутрішні війська не відстежують долю своїх колишніх військовослужбовців рядового і сержантського складу", — сказав Панченков.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Orenday.Ru, офіцер спецназу внутрішніх військ МВС Тумаков загинув під час відрядження до Сирії.

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