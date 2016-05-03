Чеська Республіка дозволила називати себе Чехією

До цього офіційно було дозволено вживати лише назву Чеська Республіка, повідомляє агентство AP.

На відміну від більшості європейських країн, Чехія до цього часу не мала скороченої версії своєї назви для вживання іноземними мовами. Тепер англійською мовою у якості назви країни можна вживати слово Czechia, німецькою - Tschechien, і французькою - Tchequie, що є перекладами назви країни чеською мовою - Česko, пише Deutsche Welle.

У міністерстві закордонних справ Чехії зазначили, що коротка назва є більш практичною і зручною для використання. У міністерстві повідомили, що найближчим часом країна звернеться до Організації Об'єднаних Націй з проханням внести нову назву до своєї бази даних.