Радбез ООН збереться на відкрите засідання щодо Алеппо

Зустріч, яка скликається на прохання Великобританії і Франції, призначена на 21:00 і включена в офіційний план роботи, опублікований на офіційному сайті Ради безпеки.

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З пропозицією провести відкриту зустріч щодо ситуації в Алеппо виступили у вівторок постійні представники Великобританії і Франції Меттью Райкрофт і Франсуа Делаттр. Цю ідею підтримали делегації США і України, пише ТАСС.

Як повідомили в дипмісії головуючої в РБ в травні делегації Єгипту, з доповідями на засіданні виступлять заступники генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман з гуманітарних питань Стівен о'Брайен.

"Після цього буде закрита нарада", - сказав прес-секретар єгипетського постпредства Мохаммад Абулвафа.