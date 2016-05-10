Путін заявив, що сирійський досвід допоможе вдосконалити військову техніку РФ

17:06, 10 травня 2016
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що на основі військової операції в Сирії буде вдосконалено російську військову техніку.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на нараді з керівництвом російського Міноборони та представниками підприємств ОПК.

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"Операція в Сирії виявила і певні проблеми, недоліки. Щодо кожного проблемного питання має бути проведено щонайретельніше розслідування, маю на увазі професійне розслідування, щонайретельніший аналіз, а потім – вжито заходів щодо усунення цих проблем. Це дасть змогу скоригувати подальший напрямок розвитку і вдосконалення зразків військової техніки", - сказав Путін.

Водночас він наголосив, що ефективність і високу якість російської зброї наочно продемонстровано в Сирії Повітряно-космічними силами і Військово-морським флотом.

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За словами Путіна, "з початку операції по об'єктах міжнародних терористів на території Сирійської Арабської Республіки авіацією ПКС здійснено понад 10 тисяч бойових вильотів і по території завдано велику кількість ударів, уражено понад 30 тисяч цілей, у тому числі понад 200 об'єктів з видобутку та переробки нафти і нафтосировини".

"Здійснено 115 пусків крилатих ракет повітряного і морського базування з підводних човнів і надводних кораблів, а також літаків стратегічної авіації, стратегічних ракетоносців. Літаками дальньої бомбардувальної авіації здійснено 178 бойових вильотів", - додав він.

"Удари з повітря і з моря по угрупованнях та інфраструктурі терористичних організацій ІДІЛ і "Джабхат ан-Нусра" були точними і потужними, ефективними. Саме це й дало змогу досягти докорінного перелому в боротьбі з бойовиками, хоча ми з вами розуміємо, що ситуація там складна, і сирійській армії доведеться ще багато чого зробити. Але найголовніше – створити умови для політичного врегулювання в цій країні. Сподіваюся, що механізм, який у нас склався з нашими партнерами, у тому числі з американцями... призведе до позитивних і кардинальних змін у цій країні", - сказав президент РФ.

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Додамо, що за даними Reuters, через місяць після оголошення про часткове виведення російських військ з Сирії військова присутність Москви в цій країні залишилася на рівні кінця 2015 року. Кількість поставок на авіабазу Хмеймім істотно не змінилася після 14 березня, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про скорочення сил.

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