Російський військовий корабель із замаскованими танками пройшов протокою Босфор - ЗМІ
03:28, 09 травня 2016Світ
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У неділю, 8 травня, російський військовий корабель пройшов протокою Босфор в Туреччині. На його палубі під камуфляжною сіткою помічено як мінімум 2 танки.
На борту судна під камуфляжем знаходилося два танки / hurriyetdailynews.com
Про це повідомляє Hurriyet Daily News, передає ТСН.
"Кранове судно ВМС РФ з написом "КІЛ-158" на борту увійшло в протоку з Чорного моря приблизно о 8:30 ранку в супроводі широких заходів безпеки. Корабель турецької берегової охорони, морської поліції і поліцейський вертоліт супроводжували судно протягом всього свого проходження (Босфором – ред.)", - йдеться у публікації.
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Крім двох танків, під камуфляжем також були помічені російські солдати, які вели спостереження за ситуацією навколо. Скільки ще бойової техніки і солдатів віз в трюмі російський корабель – поки невідомо.
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