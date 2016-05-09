Російський військовий корабель із замаскованими танками пройшов протокою Босфор - ЗМІ

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, передає ТСН.

"Кранове судно ВМС РФ з написом "КІЛ-158" на борту увійшло в протоку з Чорного моря приблизно о 8:30 ранку в супроводі широких заходів безпеки. Корабель турецької берегової охорони, морської поліції і поліцейський вертоліт супроводжували судно протягом всього свого проходження (Босфором – ред.)", - йдеться у публікації.

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Крім двох танків, під камуфляжем також були помічені російські солдати, які вели спостереження за ситуацією навколо. Скільки ще бойової техніки і солдатів віз в трюмі російський корабель – поки невідомо.