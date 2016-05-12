На південному заході Франції пролунав потужний вибух, є жертви (фото)
14:21, 12 травня 2016Світ
1489 0
Двоє осіб загинули і троє отримали поранення внаслідок потужного вибуху у місті Байон на південному заході Франції.
У Франції пролунав потужний вибух / twitter.com/sudouest
За попередньою інформацією, вибух стався через обрив лінії електропередач в індустріальному районі Сент-Етьєн, поруч з Байоном, передає "ЄвроПравда" з посиланням на BFMTV.
Джерело в поліції повідомило, що вибухнув газовий балон на заводі з переробки піддонів.
Читайте такожУ промзоні на південному заході Франції пролунали вибухи (фото)
Місцева влада підтвердила, що внаслідок вибуху загинули двоє осіб, ще троє отримали поранення.
Наразі на місці інциденту працюютть бригади швидкої та пожежники.
Нагадаємо, 23 квітня у місті Нонкур на півночі Франції пролунав потужний вибух у житловому будинку, щонайменше три особи отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter