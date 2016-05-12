На південному заході Франції пролунав потужний вибух, є жертви (фото)

За попередньою інформацією, вибух стався через обрив лінії електропередач в індустріальному районі Сент-Етьєн, поруч з Байоном, передає "ЄвроПравда" з посиланням на BFMTV.

Джерело в поліції повідомило, що вибухнув газовий балон на заводі з переробки піддонів.

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Місцева влада підтвердила, що внаслідок вибуху загинули двоє осіб, ще троє отримали поранення.

Наразі на місці інциденту працюютть бригади швидкої та пожежники.

Нагадаємо, 23 квітня у місті Нонкур на півночі Франції пролунав потужний вибух у житловому будинку, щонайменше три особи отримали поранення.