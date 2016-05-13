У Польщі розповіли, як російські літаки порушували повітряний простір країни

Про це глава Міноборони Польщі Антоні Мачеревич заявив в інтерв'ю телеканалу TVP, передає РБК.

За його словами, інциденти відбувалися в районі польсько-російського кордону в Калінінградській області. "На щастя (Польща - Ред.), зміцнила кордони так, що в останні 2,5-3 місяці подібні випадки — рідкість", — повідомив міністр.

"Росіяни хочуть переконати керівництво НАТО, Польщі, США і Великобританії, що Балтійське море є територією їхнього володіння",— зазначив Мачеревич.

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З такою заявою Мачеревич виступив, коментуючи інцидент над Балтикою, який стався напередодні.

Нагадаємо, тоді британські винищувачі перехопили три російські військово-транспортні літаки, що наближалися до території Прибалтики. Міноборони Великобританії повідомило, що російські літаки, ідентифіковані як Ан-26, Ан-12 та Іл-76, були перехоплені, оскільки не відповідали на запити по радіозв'язку і не передавали ідентифікаційний код.