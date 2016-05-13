Німеччина визнала Марокко, Алжир і Туніс безпечними країнами походження

13:36, 13 травня 2016
Світ
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Німецький Бундестаг визнав три країни північної Африки - Марокко, Алжир та Туніс - безпечними країнами походження. 

венгрия мигранты / REUTERS

Метою закону, проголосованого переважно депутатами коаліції, є спрощення процедури повернення шукачів притулку з цих трьох країн на їхні батьківщини, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на Reuters.

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Як заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр у ході обговорення законопроекту, більшість мігрантів, які прибувають з Марокко, Алжиру та Тунісу до Німеччини, не зазнавали переслідувань у своїх країнах, і тому, відповідно, не мають підстав для отримання статусу біженця. За період із січня до березня цього року лише 0,7%  прохачів притулку з цих країн отримали цей статус у Німеччині.

Водночас політична опозиція, а також низка громадських організацій виступали проти визнання Алжиру, Тунісу та Марокко безпечними країнами. "Держави, у яких застосовуються тортури, зневажаються і порушуються права людини, не є безпечними країнами", - заявили у Pro Asyl, організації, яка опікується біженцями.

Як повідомляв УНІАН, в лютому Бундестаг ухвалив більш жорсткі закони щодо мігрантів. Новий пакет пришвидшив процедуру розгляду заявок на притулок та видворення осіб, які отримали відмову. 

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