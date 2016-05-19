Олланд: не можна виключати жодну з версій падіння літака EgyptAir
Наразі не можна виключати жодну з версій щодо падіння літака EgyptAir. Перед зникненням єгипетський A320 здійснив розворот на 360 градусів.
Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, передає українська редакція "Німецької хвилі". "На жаль, за нашою інформацією, літак впав і наразі його не можуть знайти. Не можна виключати жодних припущень чи виділяти якусь найбільш ймовірну версію", - пояснив французький президент.
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Крім цього, як повідомили у Міноборони Греції, за наявною на даний момент інформацією, Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir перед зникненням зробив низку різких маневрів, в тому числі розворот на 360 градусів, передає РБК з посиланням на Reuters.
"В 3:39 судно прямувало на південь - південий схід до островів Кассос і Карпатос. Після того, як лайнер увійшов в район польотної інформації (FIR) Каїра, він зробив різкі маневри і зниження; 90 градусів ліворуч, а потім 360 градусів вправо", - сказав глава відомства Панос Камменос.