Олланд: не можна виключати жодну з версій падіння літака EgyptAir

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, передає українська редакція "Німецької хвилі". "На жаль, за нашою інформацією, літак впав і наразі його не можуть знайти. Не можна виключати жодних припущень чи виділяти якусь найбільш ймовірну версію", - пояснив французький президент.

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Крім цього, як повідомили у Міноборони Греції, за наявною на даний момент інформацією, Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir перед зникненням зробив низку різких маневрів, в тому числі розворот на 360 градусів, передає РБК з посиланням на Reuters.

"В 3:39 судно прямувало на південь - південий схід до островів Кассос і Карпатос. Після того, як лайнер увійшов в район польотної інформації (FIR) Каїра, він зробив різкі маневри і зниження; 90 градусів ліворуч, а потім 360 градусів вправо", - сказав глава відомства Панос Камменос.