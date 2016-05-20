ЗМІ: Кім Чен Ин відмовився від сигарет

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, імовірно, в березні він вирішив кинути палити і таким чином підтримати національну антитютюнову кампанію.

За даними джерел в Південній Кореї, 33-річний Кім Чен Ин не з'являвся з сигаретою на публіці з тих пір, як КНДР провела запуск балістичної ракети у середині березня.

Раніше Кім Чен Ин був відомий як завзятий курець і на багатьох офіційних фотографіях був зображений з сигаретою в руках.

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Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше половини чоловічої частини населення Північної Кореї курить.

В рамках програми по боротьбі з курінням планується роздавати громадянам нікотинові жуйки і таблетки.