У США вірусом Зіка заражені майже 300 вагітних жінок

Про це повідомляє американський Центр з контролю і запобігання захворювань, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Безпосередньо на території США вірус Зіка був виявлений в аналізах 157 вагітних жінок. На територіях, що знаходяться під управлінням уряду США, інфіковано вірусом ще 122 жінки, які очікують появи немовляти.

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Вірус Зіка небезпечний для майбутніх матерів тим, що пов'язаний із серйозними вродженими вадами розвитку, у тому числі мікроцефалією у новонароджених дітей.

Минулого року в Бразилії тисячі дітей народилися з маленьким розміром головного мозку.