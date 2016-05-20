У США вірусом Зіка заражені майже 300 вагітних жінок
22:32, 20 травня 2016Світ
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Майже 300 вагітних жінок в США заражені вірусом Зіка.
REUTERS
Про це повідомляє американський Центр з контролю і запобігання захворювань, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Безпосередньо на території США вірус Зіка був виявлений в аналізах 157 вагітних жінок. На територіях, що знаходяться під управлінням уряду США, інфіковано вірусом ще 122 жінки, які очікують появи немовляти.
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Вірус Зіка небезпечний для майбутніх матерів тим, що пов'язаний із серйозними вродженими вадами розвитку, у тому числі мікроцефалією у новонароджених дітей.
Минулого року в Бразилії тисячі дітей народилися з маленьким розміром головного мозку.
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