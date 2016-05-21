Спецслужби Перу вбили лідера бойовиків-маоїстів

08:54, 21 травня 2016
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У Перу один з лідерів маоїстської організації "Сяючий шлях" був убитий у перестрілці між бойовиками і співробітниками служб безпеки.

Многолетний конфликт между боевиками и перуанскими властями унес жизни около 70 тысяч человек

За даними влади, вбитого звали Алехандро Аукі Лопес, або "товариш Алехандро". Перуанські спецслужби полювали за ним більше восьми років, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Лопес вважався правою рукою Алехандро Борда, відомого як "товариш Алипио", який був убитий поліцейськими в 2013 році.

Угрупування "Сяючий шлях" (Sendero Luminoso) було засновано у 1960 році як відгалуження від Комуністичної партії Перу. На початку 1980-х років воно перейшла до збройної партизанської боротьби.

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Багаторічний конфлікт між бойовиками і перуанськими владою забрав життя близько 70 тисяч людей, кілька лідерів угруповання були арештовані або вбиті.

До теперішнього моменту "Сяючий шлях" розбився на невеликі загони, контролюючі, в основному, торгівлю наркотиками.

Тим не менш бойовики-маоїсти періодично демонструють здатність до збройного опору, здійснюючи напади на військових і поліцейських.

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