Спецслужби Перу вбили лідера бойовиків-маоїстів

За даними влади, вбитого звали Алехандро Аукі Лопес, або "товариш Алехандро". Перуанські спецслужби полювали за ним більше восьми років, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Лопес вважався правою рукою Алехандро Борда, відомого як "товариш Алипио", який був убитий поліцейськими в 2013 році.

Угрупування "Сяючий шлях" (Sendero Luminoso) було засновано у 1960 році як відгалуження від Комуністичної партії Перу. На початку 1980-х років воно перейшла до збройної партизанської боротьби.

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Багаторічний конфлікт між бойовиками і перуанськими владою забрав життя близько 70 тисяч людей, кілька лідерів угруповання були арештовані або вбиті.

До теперішнього моменту "Сяючий шлях" розбився на невеликі загони, контролюючі, в основному, торгівлю наркотиками.

Тим не менш бойовики-маоїсти періодично демонструють здатність до збройного опору, здійснюючи напади на військових і поліцейських.