Мексика готова екстрадувати наркобарона-мільярдера до США

Про це повідомила в п'ятницю, 20 травня, міністр закордонних справ країни Клаудія Руїс Массьєу Салінас, передає Deutsche Welle

За її словами, рішення було прийнято після того, як США надали гарантії мексиканській стороні, що стосовно Гусмана не буде застосована смертна кара, повідомляє агентство Reuters.

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Згідно із мексиканським законодавством, Гусман може оскаржити це рішення і таким чином відкласти екстрадицію на кілька тижнів або місяців.

Раніше УНІАН повідомляв, що мексиканська влада готова задовольнити запит США на екстрадицію голови наркокартелю Хоакіна Гусмана на прізвисько "Коротун".