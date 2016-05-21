Екс-міністр фінансів РФ Кудрін: "Навіть пройшовши дно, ми залишимося на цьому дні"

Кудрін, заступник голови Економічної ради при президенті Росії, заявив, що економіка залишиться "на дні", якщо не будуть зроблені реальні структурні реформи, передає Радіо Свобода.

Президент Росії Володимир Путін 20 травня заявив, що "дно" економічної кризи в Росії можна вважати пройденим в 2015 році.

Читайте такожЕкс-міністру фінансів Росії Кудріну пригрозили "відповідальністю за прогнози"

Кудрін, визнавши, що можна говорити, що "дно пройдене", підкреслив: нова модель економіки поки не сформована, а колишня вже застаріла. Тому, за його словами, "навіть пройшовши дно, ми залишимося на цьому дні", - підкреслив Кудрін в інтерв'ю програмі "Вести" в суботу з Сергієм Брилєвим" телеканалу "Росія-1".