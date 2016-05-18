Перерве паузу: Путін вперше за півроку поїде до ЄС

Це буде його перший з листопада минулого року візит у Євросоюз, передає РБК з посиланням на слова чиновників, ознайомлених з ходом підготовки поїздки.

В Афіни Путін прибуде 27 травня, візит триватиме два дні, уточнив один з них.

Про підготовку цієї поїздки офіційні особи Росії та Греції говорять з весни.

Зазначається, що візит Путіна в Грецію перерве довгу паузу в його поїздках в західні країни. Останній раз у країни Європейського союзу, в який входить Греція, Путін приїжджав 30 листопада минулого року, коли він взяв участь у конференції ООН з клімату у Парижі.

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Нових візитів Путіна в країни ЄС у цьому півріччі не планується, сказали два співрозмовники, близькі до МЗС та адміністрації президента РФ. Один з них уточнив, що хтось із європейських лідерів може відвідати в червні Петербурзький міжнародний економічний форум, в якому візьме участь Путін.