Катастрофа EgyptAir над Середземним морем: Єгипет направив човен для пошуку чорних скриньок

Влада Єгипту направила підводний човен на місце пошуку уламків літака A320 авіакомпанії EgyptAir, який зазнав катастрофи 19 травня над Середземним морем, повідомляє Газета.ru з посиланням на Tahrir News.

"За словами президента країни Абделя Фаттаха ас-Сісі, підводний човен здатен виконувати роботи на глибині понад 3 тисяч метрів. При цьому він додав, що підводний човен належить міністерству нафти Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Раніше ас-Сісі попросив ЗМІ не спекулювати про версії падіння літака EgyptAir в Середземному морі.

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Airbus А320 авіакомпанії EgyptAir, що слідував рейсом MS804 з Парижа до Каїра, зник з радарів над Середземним морем вранці 19 травня. На борту літака перебувало 66 осіб.