Катастрофа EgyptAir над Середземним морем: Єгипет направив човен для пошуку чорних скриньок

15:39, 22 травня 2016
Світ
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Зазначається, що задіяний в операції підводний човен належить міністерству нафти Єгипту.

REUTERS

Влада Єгипту направила підводний човен на місце пошуку уламків літака A320 авіакомпанії EgyptAir, який зазнав катастрофи 19 травня над Середземним морем, повідомляє Газета.ru з посиланням на Tahrir News.

"За словами президента країни Абделя Фаттаха ас-Сісі, підводний човен здатен виконувати роботи на глибині понад 3 тисяч метрів. При цьому він додав, що підводний човен належить міністерству нафти Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Раніше ас-Сісі попросив ЗМІ не спекулювати про версії падіння літака EgyptAir в Середземному морі.

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Airbus А320 авіакомпанії EgyptAir, що слідував рейсом MS804 з Парижа до Каїра, зник з радарів над Середземним морем вранці 19 травня. На борту літака перебувало 66 осіб.

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